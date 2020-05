Régisseurs, artisans, attachés de presse... les indépendants de la culture craignent d'être les oubliés de la crise

Chiffrés à 1,3 million de personnes, ces "travailleurs de l'ombre" regroupent, entre autres, des régisseurs, directeurs de production, décorateurs, habilleurs et maquilleurs. Or, comme le précise un communiqué du collectif "Les Artisans du spectacle" envoyé à l'AFP, "seuls 270.000 d'entre nous ont droit au régime de l'intermittence" rappelant également que 25% du chiffre d’affaires des entreprises du secteur culturel est réalisé par des TPE (très petites entreprises). Pour ledit collectif, les annonces du président Emmanuel Macron mercredi dernier, notamment "l'année blanche" en faveur des intermittents, "vont dans le bon sens" mais il regrette qu'elles ne concernent pas "toute la profession".

Depuis le 16 mars, plus aucune sortie de film en salles et ce pour une durée indéterminée, pas de Festival de Cannes, cette grand-messe du cinéma qui aurait dû commencer ce mardi 12 mai... Alors que les semaines passent et que le secteur se révèle en berne, les attaché(e)s de presse cinéma ne masquent pas leur désarroi. "Nous sommes dans les trous de la raquette" explique l'attachée de presse cinéma Marie Queysanne, dans un article pour Francetvinfo affirmant depuis le début du confinement toucher "zéro euro".

Parmi ces "métiers de l'ombre" qui ne rentrent pas dans les cases et qui ne sont pas éligibles à ce régime d’indemnisation, se trouvent les attaché(e)s de presse indépendants qui n'ont pas droit au chômage partiel et pour qui aucun dispositif n’a été imaginé.

De manière générale, ces travailleurs indépendants de la culture demandent notamment "une aide pour les travailleurs non-salariés" qui "serait indexée et plafonnée sur un principe similaire à l'activité partielle" et jusqu'à août 2021, une "exonération totale des charges sociales patronales" et celles des dirigeants salariés et non-salariés jusqu'en 2021.