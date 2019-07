Coudray rend hommage à Sinclair

Invitée sur Europe 1 dans l'émission "Club de l'été", Anne-Claire Coudray n'a pas pu s'empêcher de rendre hommage à sa consœur Anne Sinclair en entendant la générique de "7 sur 7". Selon ses dires, cette émission a eu une influence majeure sur sa carrière. "J'adorais Anne Sinclair et je me disais qu'elle avait vraiment, non seulement, une élégance de dingue, un job de rêve et c'est ça qui m'a donné envie de devenir journaliste." Anne Sinclair disait sur un tweet, qu'elle était très touchée par cet hommage venant d'une grande professionnelle. Autres sujets : Le Marchand bientôt dans un baron noir. Plaza lance un nouveau jeu de société.



Ce vendredi 12 juillet 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous parle de l'éloge d'Anne-Claire Coudray à l'égard d'Anne Sinclair. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.