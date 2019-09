Coupe du monde de rugby : plus d'un Français sur deux devant la télévision a suivi les débuts du XV de France

BON DÉPART - L'équipe de France, victorieuse sur le fil de l'Argentine samedi 21 septembre, a pu compter sur le soutien de 4,3 millions de téléspectateurs sur TF1 pour leur premier match du Mondial au Japon.

La première chaîne a ainsi recueilli une part d'audience de 56,9%, toutes catégories de téléspectateurs confondues. Le groupe TF1 diffuse pour la première fois l'intégralité de la compétition en direct et en clair.

ils ont tremblé avant de savourer la délivrance finale. Plus de 4,3 millions de téléspectateurs ont suivi la victoire à l'arrachée de l'équipe de France de rugby face à l'Argentine pour le premier match des Tricolores dans cette Coupe du monde au Japon. La rencontre, diffusée samedi matin sur TF1, a enregistré un pic à 5 millions d'après les données diffusées par Médiamétrie dimanche 22 septembre.

Les matches du XV de France et les plus grandes affiches sont programmés sur TF1 et les autres rencontres sur TMC. Rendez-vous est déjà donné le mercredi 2 octobre à 9h45 pour voir les Français affronter les Etats-Unis, le dimanche 6 octobre à la même heure pour la rencontre face aux Tonga. Le choc face à l'Angleterre se tiendra lui le samedi 12 octobre à 10h15.