Une défaite mais un record d'audience pour les Bleues : plus d'un téléspectateur sur deux était devant France-Etats-Unis

Avec 10,7 millions de téléspectateurs, les Bleues signent en effet la meilleure audience de l'année sur TF1. Plus d'un téléspectateurs sur deux (51% de PDA) les ont encouragées devant la première chaîne qui a enregistré un pic à 12,2 millions. Selon des chiffres communiqués ce 28 juin, 60% des individus entre 25 et 49 ans, 56% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 65% des hommes de moins de 50% ont regardé la rencontre sur TF1.