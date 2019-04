Que vaut la série "Vernon Subutex", adaptation de la saga de Virginie Despentes avec Romain Duris ?

Comme dans la saga de Despentes, la série dissèque en filigrane la société morte du XXe siècle. Soit celle des enfants du rock et du porno, naguère jouisseurs, aujourd'hui flippés par la clochardisation et assistant impuissants à une "dématérialisation des choses", à une nouvelle société sous un joug 2.0 où les communications se font (et les réputations se défont) via Facebook.





Mais pourquoi, en dépit de cette sympathique agitation et des nobles intentions, les images ne sont pas aussi fortes que les mots ? Le premier souci vient du travail de transposition : de peur de paraître trop décousue avec cette multitude de personnages, la série obéit à des règles dramaturgiques pour ne pas perdre le spectateur dans le chaos de la narration polyphonique du livre... Et du coup, elle peine à retranscrire le vrai chaos de l’époque, moteur du roman, qui justement n’obéit à rien. Ce qui séduisait, et qui fédérait, dans la saga originelle venait du fait que Despentes balançait tout ce qu'il y avait à balancer sur la France d'aujourd'hui, exprimait la colère qu'on réprime quotidiennement devant le spectacle affligeant de la société et rendait hommage aux vaincus de l'Histoire et aux laissés-pour-compte d'un monde gangrené par l'argent, la violence et plus généralement la laideur du monde. Or, cette densité, cette radiographie sociale, ce regard sur les exclus, on ne les retrouve pas totalement, ou alors trop superficiellement. C'est appliqué là où on voudrait être secoué comme des puces. Sans chaos ni urgence, on frôle alors l’illustration polie, sans réel point de vue, et c’est hélas ce qui manque.