Cyril Hanouna et Marlène Schiappa unis pour défendre leur débat avec les Gilets jaunes dans "Balance ton post!"

Ce mardi matin, la principale intéressée s’est expliquée dans "Audrey & Co" sur LCI. "Ce que nous allons organiser, ce n’est pas une émission, c’est un atelier du Grand débat national", a-t-elle insisté. "Cyril Hanouna va animer la partie show, et moi j’animerais la partie du débat. Je vais venir avec mes paperboards, mes feutres Veleda, et nous allons dialoguer avec les Gilets jaunes qui seront sur place."