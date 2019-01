Cyril Hanouna invite Emmanuel Macron à participer à un prochain numéro de "Balance Ton Post !"

Si plusieurs personnalités politiques ont critiqué la démarche de la star de C8, dénonçant un mélange des genres, Emmanuel Macron y serait en revanche très sensible. "J’ai reçu un sympathique SMS de sa part il y a quelques semaines, où il me disait apprécier ma démarche auprès des Gilets jaunes", révèle-t-il. "J’essaie de me servir de cette accroche pour que les Français puissent lui adresser des messages via mes émissions."





Et Cyril Hanouna ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors qu’ il compte organiser de nouveaux débats politiques dans les prochaines semaines, l'animateur affirme être prêt à recevoir bientôt le chef de l’Etat sur son plateau : "C’est mon objectif ! Je lui lance d’ailleurs une invitation dans 'Balance Ton Post !', et j’espère avant les européennes."