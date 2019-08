"Danse avec les stars 10" : le jury rempile et accueille une nouvelle danseuse professionnelle

"Sur un paso doble..." D'ici quelques semaines, les annonces de ce genre préparant l'arrivée sur scène des couples en compétition seront à l'antenne de TF1 tous les samedis soir. Un rendez-vous hebdomadaire suivi depuis déjà huit ans par des millions de téléspectateurs. Ils seront à nouveau invités à entrer en piste à la rentrée pour une dixième saison qui se dévoile peu à peu.





De "DALS 10", on connaissait déjà les animateurs (Camille Combal et Karine Ferri), ainsi que trois candidats. La chanteuse Liane Foly affrontera notamment les comédiens Linda Hardy ("Demain nous appartient"), Azize Diabaté et le mannequin Hugo Philip. Mais à qui seront-ils associés ? Une nouvelle recrue rejoint les rangs du côté des danseurs professionnels.