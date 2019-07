Azize Diabaté, héros des "Bracelets rouges", fera le show dans "Danse avec les stars"

Azize Diabaté, deuxième plus jeune participant de l'émission après le Québécois Lenni-Kim, retrouvera dès l'automne la chanteuse Liane Foly et l'ancienne Miss France Linda Hardy, aujourd'hui actrice dans le feuilleton "Demain nous appartient". Un casting déjà très éclectique qui grandira dans les prochaines semaines. Une seule certitude : on retrouvera à l'animation le duo Camille Combal et Karine Ferri. Le jury aussi devrait rester le même. Les apprentis danseurs ont donc encore un peu de temps pour se préparer à affronter le courroux de l'exigeant Chris Marques, qui devrait poursuivre la collaboration avec le fantasque Jean-Marc Généreux, Shy'm et Patrick Dupond.