VIDÉO - Mennel revient sur son éviction de "The Voice" et s'explique : "On m'a prêté de mauvaises intentions"

Rappel des faits : samedi 3 février, les téléspectateurs de TF1 découvrent le visage angélique de cette chanteuse de 22 ans, appelée à devenir l'un des personnages phare de la 7e saison de "The Voice". Mais dès le lendemain, une polémique naît sur Twitter, des internautes exhumant d'anciennes publications sur Facebook de la candidate remontant à juillet 2016, après les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray et effacées depuis. La jeune femme y accusait le gouvernement d'être "les vrais terroristes" et mettait en doute l'attentat de Nice. D'autres captures d'écran, notamment relayées par l'extrême droite sur les réseaux sociaux, montrent en outre qu'elle partageait sur Facebook des publications de l'islamologue controversé Tariq Ramadan ou de Dieudonné.





Lundi 5 février, Mennel se défend et s'excuse sur son compte Facebook : "Depuis quelques jours des messages que j'avais postés en 2016 sur mon Facebook privé sont ressortis. Ces messages étaient l'expression d'une peur que je partageais seulement, à cette époque, avec mes amis sur ce réseau. Je regrette profondément ces messages", écrit-elle à l'époque. Rien n'y fait, mercredi 8 février, Mennel annonce finalement quitter "The Voice".





Dans "Quotidien", la jeune chanteuse est revenue sur cette épisode douloureux. "Aller sur 'The Voice', c'était concrétiser mon rêve de petite fille de chanter, et le fait de devoir quitter l'aventure, c'était un coup de massue. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre", explique-t-elle. "Pour moi, la polémique était erronée parce que tout ce qu'on disait sur moi, c'était faux, c'était pas moi. C'était une fausse image, donc je ne me reconnaissais pas", poursuit-elle. "Bien sûr, les posts étaient exacts mais l'interprétation qu'on en a fait, c'était un amalgame. En fait, on m'a prêté de mauvaises intentions".