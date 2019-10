Danse avec les stars 10 : élimination surprise de Clara Morgane, ses fans furieux

REVUE DE TWEETS – Ce samedi 26 octobre, Clara Morgane a tiré sa révérence. La candidate de "Danse avec les stars" a été éliminée à la faveur de Ladji Doucouré avec qui elle s'était retrouvée en face-à-face. Elle avait pourtant été placée en tête par les juges.

"Je n'ai rien à regretter, j'ai vécu une aventure incroyable. C'est un jeu télé et je remercie tous les téléspectateurs qui ont voté pour moi", a déclaré la belle avant de fondre en larmes aux côtés de son partenaire Maxime à qui elle a tenu à rendre hommage. Et même si Clara Morgane a été bonne joueuse, les internautes quant à eux ont quant à eux critiqué sans ménagement le départ de la candidate qui figurait pourtant parmi les meilleurs éléments de cette saison.

Et pourtant, le jury l'avait placée en tête ! Ce samedi 26 octobre, les fans de "Danse avec les stars" ont été surpris, interloqués voire révoltés, par le départ de Clara Morgane. La candidate qui figurait tout en haut du classement des juges s'est retrouvée à nouveau dans l'épreuve du face-à-face contre Ladji Doucouré. Si la semaine dernière la mannequin et animatrice avait été sauvée par le public face à Yoann Riou, cette semaine elle n'est pas parvenue à sauver sa place.

Pour éviter une telle déception, certains n'hésitent pas à proposer de nouvelles règles à la production de l'émission : "Clara Morgane sort, Elsa Esnoult reste, ce serait bien que TF1 fasse au moins un prime sans que le public vote... juste pour voir la différence entre les votes du jury et celles et ceux qui ne votent que pour autre chose que la danse !", note même un internaute. "Quelqu'un peut me dire a quoi servent les juges et leur classement ?", se demande un autre. "Tellement déçue de l'élimination de Clara Morgane et Maxime Dereymez. Je trouve cela injuste en vue du niveau de danse réalisé, pour ma part au minimum les deux premiers du classement devraient être intouchables la ça serait plus juste", suggère même un autre téléspectateur.