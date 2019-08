"Danse avec les stars 10" : Ladji Doucouré et Yoann Riou rejoignent l'émission de TF1

Si on ne connaît pas encore la date de diffusion de la saison 10 de "Danse avec les stars", on sait déjà que Camille Combal, qui présentait le programme pour la première fois l'an dernier, refera équipe avec Karine Ferri. Le jury ne changera pas non plus, toujours composé de Patrick Dupond, Shy'm, Jean-Marc Généreux et Chris Marques.