"Danse avec les stars 10 " : plumes, paillettes, perruque blonde et yeux bleus... Shy'm ne passe pas inaperçue

C'EST QUOI CE LOOK ? - Perruque blonde, lentilles de couleur et top à plumes, ce samedi soir, la chanteuse et membre du jury de "Danse avec les stars" a opté pour un look pour le moins... remarqué mais qui a laissé nombre d'internautes plutôt perplexes.

Il n'y a pas que les performances qui comptent dans "Danse avec les stars". Alors que les prestations des candidats font largement réagir sur les réseaux sociaux, le look des membres du jury ne laissent pas les internautes indifférents. Et, régulièrement, c'est Shy'm qui se retrouve dans le viseur des Twittos qui ne comprennent pas toujours ses choix vestimentaires. Il fait dire que ce samedi 28 septembre, la chanteuse a fait fort. Alors que la Fashion Week bat son plein en ce moment à Paris, la chanteuse a tenté un combo vestimentaire pour le moins singulier. Vêtue d'un haut à plumes rose et d'un pantalon à paillettes qui ferait pâlir une boule à facettes, Shy'm a opté pour une perruque blonde et des lentilles de contact colorées lui conférant un drôle de regard. Visiblement fière de sa tenue, la gagnante de la saison 2 de "Danse avec les stars" n'a pas hésité à rejoindre Elsa Esnoult sur le dancefloor pour lui donner "un cours de crânage".

"C’est Shy’m ou Bilal Hassani dans le jury ce soir ?", se demande avec humour un internaute. "Shym abonnée à la génance depuis des années...", "Shym son look c’est horrible faut lui dire que Paris Hilton c’était la mode des années 2000", "Euh les ridicules lentilles bleues de Shym on en parle ou pas ?!", pouvait-on lire dans les (nombreux) commentaires qui se sont ouvertement moqués de ce drôle de look. Et vous, vous en pensez quoi ?

Rania Hoballah