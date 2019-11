Sami El Gueddari, gagnant de "DALS 10" : "On ne doit pas s'interdire de faire les choses parce qu'on a un handicap"

Sans doute personnalité la moins connue du grand public au début de l'aventure, il a su impressionner les téléspectateurs avec sa force de caractère et ses prestations chaque semaine irréprochables. C'est simple, il n'a jamais quitté le podium du classement en dix semaines d'aventure. Amputé de la partie inférieure de la jambe gauche, suite à une malformation de naissance, et de quatre phalanges à la main droite, sa victoire montre que rien n'est impossible à qui s'en donne les moyens.

Il ne sait pas encore où il rangera son trophée en forme de boule à facettes. Mais Sami El Gueddari promet de lui "trouver une belle place parce que ça reste quand même un très très beau souvenir et en plus il est magnifique". "Il trônera à un endroit de choix chez moi", assure l'ancien nageur handisport qui a remporté samedi 23 novembre la saison 10 de "Danse avec les stars" avec sa partenaire Fauve Hautot.

"Je suis très très content que le public ait apprécié nos prestations et qu'il ait vu au-delà du handicap", dit-il à LCI au lendemain de la fin d'une aventure qui l'aura profondément marqué. Malgré la fatigue accumulée de trois mois intensifs de danse et une très courte nuit, sa voix au téléphone est posée. Presque apaisante. L'athlète paralympique revient pour nous sur les temps forts de son expérience et la "relation magique" qu'il entretient désormais avec Fauve Hautot.

LCI : Quelques secondes après l'annonce de votre victoire, vous avez déclaré à propos des personnes en situation de handicap : "On ne veut pas un regard d’apitoiement, on veut juste envoyer la colle". C'est ce que vous avez fait samedi soir et vous avez séduit 62% des téléspectateurs. Êtes-vous surpris par de tels suffrages ?

Sami El Gueddari, vainqueur de la saison 10 de "Danse avec les stars" : Je ne vous cache pas que je n'avais même pas vu le score. Surpris, je ne sais pas. Je pense que les gens ont eu une belle finale avec deux personnalités qui méritaient l'une comme l'autre de l'emporter, car défendant des valeurs de sport, de dépassement de soi... Je suis ravi d'avoir gagné mais j'aurais été tout aussi ravi que ce soit Ladji Doucouré. Il défend de superbes valeurs avec son association. Je suis très très content, il ne faut pas se leurrer, que le public ait apprécié nos prestations et qu'il ait vu au-delà du handicap. C'est agréable (il rit).

Vous avez quitté l’aventure en dansant sur "Voilà, c’est fini" de Jean-Louis Aubert. Mais on a plutôt la sensation que c’est le début de quelque chose et que vous avez ouvert grand la porte à la désacralisation du handicap. Même Chris Marques lors du quart de finale a "oublié qu’il vous manquait une jambe". En avez-vous conscience ?

J'espère justement que ce n'est pas fini, que ce n'est pas un épiphénomène. On pourra juger de l'impact de cette exposition, de cette opportunité d'avoir fait "DALS" sur le long terme. L'idée, c'est de changer durablement les mentalités. Après, comme je l'avais précisé à Chris, l'idée n'est pas de vouloir être comme les autres mais de montrer que la différence peut être belle et permettre de faire plein de choses. Ce n'est pas de minimiser le handicap mais de montrer qu'il n'interdit pas et qu'on ne doit pas s'interdire de faire les choses parce qu'on a un handicap. C'est une subtilité qui est importante. Souvent on me dit : "Tu es comme tout le monde". Mais non, non, justement. J'ai une malformation au tibia mais oui, je peux faire ça. Dire "tu es comme tout le monde", c'est une manière même de donner l'impression qu'il n'y a que le "comme tout le monde" qui est bien. Bah non, le handicap c'est cool en fait.

Vous êtes directeur sportif de la natation handisport et responsable du parcours d’accession sportif à la Fédération française handisport. Espérez-vous que votre participation à "Danse avec les stars" va amener d’autres jeunes à oser se lancer ?

Je l'espère mais j'espère que ça va amener des parents à encourager, à accompagner leurs enfants mais aussi les moins jeunes - il ne faut pas oublier ceux qui peuvent avoir un accident de la vie au cours de leur parcours -, à faire du sport, à se rapprocher des associations près de chez eux. Ça m'a tellement apporté que ce serait fabuleux que cette exposition-là ait permis ça. J'espère aussi qu'il y a des clubs, qui ne sont pas forcément aujourd'hui affiliés handisport et handi-accueillants, qui vont se dire grâce à ce qu'ils ont vu : "Je peux avoir un athlète handisport, il répond aux mêmes codes. Il vient pour se dépasser. On peut l'entraîner, il n'y a pas de condescendance ni d'hyper gentillesse à avoir". J'espère que plus d'associations vont ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap, que les coachs oseront le pari du handisport.