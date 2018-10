"Danse avec les stars 9" - Anouar Toubali : "On peut être différent et faire mieux que les autres"

Atteint de nanisme, ce fils d’un cuisinier et d’une aide-soignante d’origine marocaine a depuis toujours fait de sa différence sa principale force. Plus jeune, il a joué au football, animer des soirées en discothèque… et pratiqué assidûment le break dance. Une expérience qui devrait lui servir sur le parquet du concours de TF1, face à des rivaux qui n'ont pas forcément le même niveau de danse que lui.





"Si vous me parlez de danse hip-hop, je me mettrais 8 ou 9/10", nous a confié le comédien de 31 ans lors de la présentation à la presse de l'émission. "Mais en ce qui concerne la rumba, disons ça va être un peu plus compliqué", avoue ce fan de longue date du programme. "Lorsqu’on m’appelé, je n’ai pas hésité", assure-t-il.