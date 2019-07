"Danse avec les stars" : Liane Foly intègre le casting de la saison 10

C'est la première candidate officielle. TF1 a annoncé que Liane Foly participerait à la saison 10 de "Dance avec les Stars". La célèbre chanteuse tentera de succéder à Clément Rémiens, le grand gagnant de la précédente saison. Agée de 56 ans, l'interprète de "Au fur et à mesure" va devoir relever un nouveau défi en se lançant sur le parquet du célèbre concours de danse.





"Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don précieux pour écrire et interpréter des chansons profondément tendres, une joie de vivre à l’épreuve des drames ; ajoutez à cela des millions de disques vendus et on pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly, une des artistes les plus aimées du public français, une des plus audacieuses aussi de par ses choix de carrière", explique la chaîne dans le communiqué de presse.