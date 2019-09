"Danse avec les stars" : Camille Combal parodie la pub "Comme j'aime" (et c'est drôle)

BUZZ – A l'occasion du lancement de la 10e saison de "Danse avec les stars", ce samedi 21 septembre sur TF1, Camille Combal s'est amusé à parodier la publicité "Comme j'aime". Regardez.

"Nous souhaitons que les gens qui vivent mal de ne pas savoir danser puissent maîtriser le paso doble. On est tellement sûrs de notre programme, on est tellement sûrs que ça va vous plaire, on est tellement sûrs que ça va marcher pour vous, qu'on est prêts à vous offrir la première émission le 21 septembre gratuitement", s'amuse Camille Combal, accompagné pour l'occasion de Yoann Riou, dans cette pastille partagée sur Twitter.

"Grâce à Danse avec les stars, j'ai perdu 18 kilos", annonce fièrement le journaliste sportif, dont on découvre les (faux) abdos. Aux côtés de Yoann Riou, qui fait partie du casting de cette dixième édition, on retrouvera Moundir, Hugo Philip, Liane Foly, Clara Morgane, Sami El Gueddari, Elsa Esnoult, Linda Hardy, Ladji Doucouré et Azize Diabaté. Côté jury, les téléspectateurs retrouveront Shy’m, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond.