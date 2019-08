"Danse avec les stars" : le casting est bouclé, découvrez tous les candidats de la saison 10

Mardi, les noms de l'icône de l'érotisme Clara Morgane et de l'ancien nageur de l'équipe de France Handisport Sami El Gueddari avaient été annoncés. Et quatre jours plus tôt, on avait appris que la comédienne et chanteuse Elsa Esnoult allait rejoindre le casting. Une nouvelle dévoilée alors que la jeune femme, qui interprète Fanny dans "Les Mystères de l’amour", sur TMC, vient de publier son nouvel album, "4", enregistré à Nashville, aux Etats-Unis.