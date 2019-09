"Danse avec les stars" : on connaît la date de lancement de la saison 10

TÉLÉ – TF1 a annoncé ce mardi la date du début de la saison 10 de "Danse avec les stars". On connaît également depuis la semaine dernière les noms des dix personnalités qui tenteront de succéder au comédien Clément Remiens au palmarès de l'émission.

Amateurs de jive, tango, foxtrot et autre danses de salon, vous n'avez plus que deux semaines et demie à patienter avant de pouvoir admirer les chorégraphies endiablées de la saison 10 de "Danse avec les stars". TF1 a annoncé ce mardi la date de lancement de l'émission : ce sera le samedi 21 septembre. Camille Combal, qui présentait le programme pour la première fois l'an dernier, refera équipe avec Karine Ferri. Le jury ne changera pas non plus, toujours composé de Patrick Dupond, Shy'm, Jean-Marc Généreux et Chris Marques.

Tout l’été, la chaîne a dévoilé au compte-gouttes les noms des célébrités qui tenteront de succéder au palmarès au comédien Clément Rémiens, le lauréat de la précédente édition. Et depuis la semaine dernière, son casting est bouclé.