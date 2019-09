"Danse avec les stars" : Elsa Esnoult raconte comment Ariane Carletti a changé sa vie

TÉMOIGNAGE – Candidate de la saison 10 de "Danse avec les stars", la comédienne et chanteuse Elsa Esnoult raconte à LCI comment Ariane Carletti, décédée ce mardi à l’âge de 61 ans, avait lancé sa carrière en l’auditionnant pour la série "Les Mystères de l’amour".

"Nous nous sommes rencontrées pour la première fois lors du casting. Au départ, j’étais venue pour un autre rôle dans 'Les Mystères de l’amour'. Lorsque je lui ai dit que je faisais aussi de la musique, elle m’a demandé de chanter. Deux jours plus tard, on m’a rappelée pour me dire que j’étais retenue pour le rôle de Fanny. Symboliquement, elle restera toujours celle grâce à qui toute cette aventure a commencé."

"Je regardais cette émission timidement derrière mon écran, avec une admiration totale pour ces danseurs et danseuses professionnels. Je ne m’imaginais pas sur la scène vu le niveau et je n’avais même pas la prétention de participer. Mais lorsqu’on me l’a proposé, je me suis dit ‘Elsa, c’est la chance de ta vie. Ne te dégonfle pas'."

Alors que son nouvel album, "4", rivalise dans les charts français avec le dernier Taylor Swift, Elsa Esnoult ne compte pas faire de la figuration dans DALS. Bien au contraire. "Pour tous les gens qui ont cru en moi, pour le public, pour mes collègues des 'Mystères de l’amour', j’ai envie d’aller le plus loin possible. Pour leur montrer qu’on peut partir de rien et que si on se donne les moyens, on peut y arriver."