"Danse avec les stars" : Linda Hardy rejoint Liane Foly au casting

Et de deux. Après Liane Foly, Linda Hardy est la deuxième candidate officielle à intégrer le casting de la saison 10 de "Danse avec les stars". "Ce n’est pas la première fois qu’on me propose de le faire mais c’est la première fois que je suis en mesure d’accepter", a confié la comédienne à Paris Match, avant que TF1 n'officialise son arrivée. "J’ai un appétit pour les expériences nouvelles, j’aime apprendre et autant j’ai besoin d’être rassurée dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, j’ai le goût de l’effort et des challenges".





Agée de 45 ans, l'ex-Miss France va devoir jongler entre les répétitions et le tournage de la série "Demain nous appartient", dans laquelle elle joue le rôle de Clémentine. "Le rythme va être soutenu à la rentrée. Je touche du bois mais j’ai quand même une bonne résistance physique et je pars du principe que lorsqu’on se lance dans projet, il ne faut pas trop se poser trop de questions. Les obstacles au départ ne m’effraient pas. Je regarde les choses de manière plus globale et je me demande ce que ça peut m’apporter".