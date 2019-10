"Danse avec les stars" spécial 10 ans : Loïc Nottet éblouit (à nouveau) les internautes

FRISSONS – A l'occasion du 10e anniversaire de "Danse avec les stars", l'émission accueillait d'anciens candidats emblématiques des saisons précédentes. Grand vainqueur de la 6e saison du programme de TF1, Loïc Nottet a livré une prestation mémorable avec Denitsa Ikonomova et Azize Diabaté.

Vainqueur de la 6e saison du programme de TF1, le chanteur belge a ravi le public et le jury aux côtés de son ex-partenaire Denitsa Ikonomova et Azize Diabaté. Le trio a dansé sur un freestyle mémorable au son de "Speed" de Zazie. Alors que le jury leur a réservé une standing ovation à la fin de la performance, les internautes en ont profité pour crier leur amour et leur admiration pour Loïc Nottet.

"Loïc Nottet il vient sans coiffure sans maquillage sans paillettes et avec un pauvre t-shirt blanc tout simple pour montrer à tout le monde ce que c'est que le talent à l'état brut", pouvait-on lire sur Twitter. "On aimerait voir Loïc Nottet dans toutes les saisons de #DALS. C'est d'autant plus frustrant que l'on ne sait pas quand l'occasion nous sera donnée de le revoir danser. Pour moi, Loïc et Denista ont marqué l'histoire de #DALS !", estimait un internaute tandis qu'un autre louait les qualités du jeune homme de 23 ans qui sait tout faire "danser chanter nous émouvoir. Quel bonheur de le retrouver ce soir. Il est sublime." Ils sont d'ailleurs nombreux à prédire que Loïc Nottet fera un jour partie du jury.