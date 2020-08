Darius Rochebin fait ses débuts sur LCI : "Je ne me sens pas du tout jeune premier"

On le surnomme le PPDA suisse. Présentateur vedette du journal télévisé de la RTS (la Radio Télévision Suisse) durant 25 ans, Darius Rochebin fait ses premiers pas lundi 24 août sur LCI pour présenter une nouvelle émission d'actualité baptisée "Le 20.00 de Darius Rochebin". Connu pour ses nombreuses interviews avec notamment Vladimir Poutine, Giuseppe Conte, Hassan Rohani ou Greta Thunberg, Darius Rochebin décryptera l'actualité et proposera également un grand entretien avec des personnalités venues de tous horizons. Pour la première, il reçoit Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

LCI : Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures de votre grande première ?

Darius Rochebin : Je suis serein car je suis entouré par toute une équipe de professionnels qui travaillent pour l'émission. Je bénéficie de toute la force de LCI et de TF1, qui est également là en appui. Cette nouvelle émission est en quelque sorte la continuité de ce que je faisais en Suisse avec le journal télévisé. Au fond, c'est la même chose avec un anglage différent.

A 53 ans, vous sentez-vous comme un jeune premier en France ?

(Il rit) Comme je le disais à un confrère suisse, je m'épargnerais de dire "A nous deux Paris" à mon âge ! Non, je ne me sens pas du tout jeune premier même si, quand on débute, on est toujours un peu jeune. On dit qu'il faut trouver la grâce du débutant. Il faut savoir profiter de son expérience tout en se rafraîchissant la tête et se dire qu'on reprend tout de zéro.

L'interview de fond, c'est votre marque de fabrique...

Oui, mais je suis loin d'être le seul. Je trouve cela intéressant de mêler les aspects positifs et négatifs d'une personnalité pour la voir dans toute sa complexité. Ce soir je reçois Bruno Le Maire. On parlera des événements actuel et immédiats comme cette poussée de violence qui a frappé après le match entre le PSG et le Bayern. Mais on abordera aussi des éléments de portrait plus intemporels : qui est Bruno Le Maire ? Qu'est-ce qu'il représente ? Quel est son avenir potentiel ?