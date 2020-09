Darius Rochebin reçoit Didier Raoult : "C'est un personnage très intéressant"

C'est une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Ce mercredi 16 septembre, Darius Rochebin reçoit le professeur Didier Raoult à 20 heures sur LCI. Au lendemain de son audition par la commission d’enquête du Sénat sur la pandémie de Covid-19, le célèbre infectiologue, qui anime et participe à la guerre d'experts qui se joue depuis le début de la pandémie, livrera son point de vue sur le rebond que connaît la France.

LCI - Didier Raoult a rarement été tendre avec ses intervieweurs. Comment comptez-vous l'aborder ?

Darius Rochebin : Je pense qu'il est un peu vain de vouloir faire de la prévision à tout prix et je lui demanderais dans quelle mesure il est possible de faire des prévisions. Parfois, c'est le scientifique lui-même qui se piège en voulant s'y risquer. Mais parfois, il faut avouer que ce sont aussi les journalistes eux-mêmes qui se piègent en posant des questions sur la prévision dans des domaines complexes. On finit par susciter des réponses dont on sait qu'elles sont très hasardeuses. Qu'on soit favorable ou non à Didier Raoult, c'est intéressant d'avoir son point de vue sur l'épidémie. C'est quelqu'un qui s'est passionné pour l'histoire de la médecine, qui a étudié les grandes pestes de l'histoire, et tout ça compose un personnage très intéressant.

Quels thèmes allez-vous évoquer ?

Nous allons parler de l'état de l'épidémie, de l'évolution du virus et de ses mutations. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur son rôle actuel dans le débat en France et sur son approche de la science. Comme il le dit lui-même, il assume une part de confrontation car c'est comme cela que la vérité peut sortir. Nous allons également largement traiter l'actualité comme la hausse des cas en réanimation. Je ferais aussi son portrait car c'est une personnalité qui a pris une place très importante dans la vie publique française mais dont on n'a pas épuisé tous les aspects comme son enfance en Afrique, le lien si particulier qu'il a avec Marseille, sa vision de la science ou celle qu'il porte sur sa spécialité qu'est la microbiologie.