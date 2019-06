De la "Star Academy" à "The Voice", la belle revanche de Sidoine, le crooner sensible de Jenifer

De Niska à la diva québécoise la plus populaire de la planète, on avait rarement vu un candidat de "The Voice" brouiller à ce point les cartes au fil de ses prestations. Et s’en sortir à chaque fois avec la même élégance. De bon augure pour la finale, jeudi prochain à 21h sur TF1 ? Sidoine y sera opposé à Whitney, Clément et Pierre Danaé.