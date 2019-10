Décès d'Eugène Saccomano, une voix de légende du football

JT 13H - Eugène Saccomano s'est éteint à l'âge de 83 ans. Après Thierry Gilardi et Thierry Roland... le monde du sport et du journalisme sportif perd un autre commentateur hors norme.

Une légende du journalisme sportif à la radio vient de tirer sa révérence. Au bout d'une centaine de matchs commentés, Eugène Saccomano s'est éteint le 7 octobre 2019. Durant ses 50 ans de carrière au sein de plusieurs médias comme RTL, LCI ou encore Europe 1, il a su partager sa passion à des milliers d'amoureux du ballon rond, notamment à ceux de Marseille. On se souviendra toujours de sa réplique la plus célèbre : "On refaiiiiiit le maaaaaatch".



