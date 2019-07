Déjà plus de 40 millions d’abonnés de Netflix devant la saison 3 de "Stranger Things"

Netflix va plus loin en indiquant que 18,2 millions de ses abonnés ont déjà regardé l’intégralité des 8 épisodes de la fiction crée par les frères Matt et Ross Duffer. A titre de comparaison, 8,8 millions d’abonnés avaient terminé la saison 2 en trois jours, en 2017. Autant dire que la mise en chantier d’une saison 4 ne fait plus aucun doute, s’il en restait. Et d’après certaines rumeurs, il pourrait s’agir de la dernière.