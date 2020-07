Delphine Ernotte reconduite à la tête de France Télévisions

L'ancienne patronne d'Orange France, 53 ans, est une spécialiste du numérique. Sous son mandat ont été lancés la chaîne d'informations Franceinfo, plusieurs plateformes (Okoo, Lumni, france.tv, Slash) et bientôt Salto, le service de vidéos par abonnement détenu par France Télévisions, TF1 et M6.

"Le choix du Conseil s'est fondé, conformément aux termes de la loi, sur des critères de compétence et d'expérience et sur l'analyse des projets stratégiques éclairés par les auditions", indique le CSA, qui a auditionné huit candidats dont deux femmes lundi et mardi. Il dit avoir "fait le choix de la poursuite des transformations engagées pour assurer, dans le dialogue, la concertation et le respect des équilibres budgétaires, l'adaptation de France Télévisions à un environnement en mutation rapide". Le CSA a aussi été convaincu par "les engagements pris en matière éditoriale pour élever la place de la création, développer l'offre culturelle et éducative, renouer les liens avec la jeunesse et assurer une information de référence.