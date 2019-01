"Demain nous appartient" : pourquoi vous ne verrez plus Lorie pendant un an

Mais les téléspectateurs ont été séduits et sont chaque soir plus nombreux pour suivre les aventures des habitants de Sète. "J'adore cette série. C'est avec tristesse aussi que je pars parce que je m'y sens bien", dit-elle. Lorie se souvient du jour où elle a annoncé son départ à Samy Gharby (Karim) et Mayel Elhajaoui (Georges), ses coéquipiers au commissariat. "On s’est mis à pleurer, c'était très émouvant parce que je ne m’attendais pas du tout à cette réaction de leur part. Ils m’ont dit : 'On comprend, tu vas nous manquer mais tu resteras toujours notre petite sœur'. On a vraiment un lien très très fort", raconte-t-elle.