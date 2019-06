"Demain nous appartient" en prime time lundi soir : un "cadeau au public" pour Ingrid Chauvin

Bonne nouvelle pour les fans de "Demain nous appartient". Ce lundi 10 juin, TF1 offre les honneurs du prime à son feuilleton quotidien. Diffusée à 19h20 depuis le 17 juillet 2017, la fiction emmenée par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, qui avoisine désormais les 500 épisodes, sera diffusée en première partie de soirée. Intitulée "Le Piège", elle sera composée de deux épisodes et d'une intrigue fermée. "Pour une fois, on a un scénario avec un début et une fin !", nous confie avec amusement Ingrid Chauvin.





L'histoire ? Chloé (Ingrid Chauvin), Anna (Maud Baecker) et Rose (Vanessa Demouy) décident de partir en randonnée dans l’arrière-pays sétois, accompagnées de Mathieu, leur guide, un nouveau venu dans la cité maritime. La promenade vire rapidement au cauchemar lorsqu'une inconnue kidnappe le petit groupe. "On peut parler de thriller psychologique car Marianne Delcourt, la mère de Chloé et Anna, va être victime d'un gros chantage pour pouvoir les libérer", précise Ingrid Chauvin, ravie de cette expérience.