"Demain nous appartient" et "Plus Belle la vie" repartent (enfin) en tournage

"'Plus belle la vie' et 'Demain nous appartient' devraient être parmi les premiers tournages que nous recommencerons d'ici fin mai. Il faut réécrire certains épisodes et revoir des mises en scène pour respecter les mesures sanitaires. Il y a encore plusieurs détails pratiques à régler, comme le transport des équipes et la désinfection régulière des lieux, entre autres", a-t-elle expliqué dans les colonnes des Echos.

Bonne nouvelle pour les fans de "Demain nous appartient". La fiction quotidienne de TF1, dont le tournage avait été suspendu en raison de la crise sanitaire, va pouvoir repartir en tournage. A l'image des émissions de divertissements et de certains jeux qui ont repris les tournages sans public, les fictions sont sur la bonne voie comme l'explique Bibiane Godfroid, la présidente de Newen, qui produit le feuilleton quotidien de TF1 mais aussi "Plus belle la vie".

D'après nos informations, c'est le 18 mai que l'équipe de "DNA" emmenée par Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Anne Caillon, ou encore Clément Rémiens, retrouvera le chemin des plateaux à Sète pour une reprise progressive. Et avec des mesures sanitaires strictes, comme c'est déjà le cas pour "Les Mystères de l'amour" qui a recommencé ce 13 mai. Si la date de reprise "Plus belle la vie" n'a pas encore été dévoilée, Bibiane Godefroi et ses équipes travaillent avec d'autres producteurs sur un guide de tournage en période de déconfinement. "Il va falloir trouver de nouvelles façons de travailler, pour respecter la distanciation sociale. Pour le tournage des séries avec des comédiens quelquefois proches et de grosses équipes, la reprise s'annonce plus compliquée", nuance-t-elle.

Du coté de France 2, la chaîne a annoncé que son feuilleton quotidien "Un Si Grand Soleil" serait de retour dès le lundi 1er juin avec des épisodes inédits tournés avant le confinement. D'après Le Parisien, la chaîne dispose d'une trentaine d'épisodes en stock. Quant au tournage, il devrait être imminent. "Nous venons de sceller une charte de reprise des tournages avec leurs producteurs, qui impose une organisation respectueuse des règles sanitaires. Les feuilletons seront les premiers à revenir à l'antenne, j'espère en septembre", a assuré Takis Candilis, le numéro 2 de France Télévisions. "Pour les films et les séries, cela se fera un peu plus tard, le temps de régler les problèmes d'assurance…", estime-t-il.