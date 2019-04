"Demandez peut-être la prochaine fois" : Charlize Theron sermonne Cyril Hanouna après un baiser volé à sa traductrice

Ils sont restés 20 minutes sur le plateau et la séquence est rapidement devenue longue pour eux à en croire l'expression sur leurs visages. Charlize Theron et Seth Rogen étaient invités de "Touche pas à mon poste" mercredi 24 avril pour promouvoir leur film "Séduis-moi si tu peux", en salles le mois prochain. Arrivés au son de l'hymne américain joué en direct par des musiciens et accueillis par des pompom girls, les deux acteurs ont été quelque peu "lost in translation" en raison de problèmes techniques.





À tel point que Cyril Hanouna a fini par faire venir en plateau les deux traducteurs chargés d'aider les stars hollywoodiennes à comprendre ce qui se passait autour d'eux. Le tout est devenu un peu plus brouillon, personne ne sachant vraiment trop quoi faire. Jusqu'à ce que l'animateur s'approche de la traductrice de Charlize Theron et lui demande son prénom. "Franchement, t'es un amour", glisse-t-il à la jeune femme prénommée Nadia, avant de l'embrasser sur la joue.