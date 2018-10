Démarrage catastrophe pour la saison 9 de "The Walking Dead" : et si c'était le début de la fin ?

De nombreux téléspectateurs n’ont pas digéré le suspense autour de la mort de Glenn (Steven Yeun) et Abraham (Michael Cudlitz), deux des personnages les plus attachants de la série. Encore moins la mort inattendue lors de la saison 8 de Carl Chandler Riggs), le fils de Rick. La disparition de ce dernier, et bientôt celle de son père, divisent d’autant plus que leur relation est au cœur des comics dont la série est inspirée. Et où ils sont d’ailleurs toujours vivants.





Jusqu’ici, l’avenir de "The Walking Dead" n’a jamais été menacé. Avec un pic à 17.3 millions de téléspectateurs pour le premier épisode de la saison 5, en 2014, la série est la plus populaire de l’histoire pour une chaîne câblée aux Etats-Unis. Elle a même donné naissance en 2015 à un spin-off, "Fear The Walking Dead", dont la quatrième saison a été diffusée cet été, elle aussi plombée par des audiences catastrophiques, avec 2.27 millions de fidèles en moyenne, contre 7.6 millions pour la première.