Demi-finalistes, organisation, vote du public : ce qu'il faut savoir sur les directs de "The Voice"

Du grand spectacle malgré les restrictions sanitaires. Samedi 6 juin, "The Voice" fera son grand retour pour la demi-finale et la finale diffusées en direct. Après un mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, les fans de l'émission vont enfin pouvoir voter pour leurs talents préférés qui feront le show malgré des conditions particulières de tournage. Alors que ces derniers auraient dû fouler la scène du Palais des Sports, il se produiront finalement dans un studio de la Plaine Saint Denis où un nouveau décor a été spécialement aménagé.

Et, grande nouveauté cette année, pour la première fois de l'histoire de l'émission, les téléspectateurs auront les pleins pouvoirs puisqu'ils pourront désigner les quatre finalistes parmi les 12 talents encore en lice, toutes équipes confondues. Cela veut dire qu'un coach pourrait avoir plusieurs talents en finale ou n'en avoir aucun. De quoi rendre la compétition encore plus stimulante.

Pour ceux qui auraient besoin de se rafraichir la mémoire, on retrouvera Gustine, Cheyenne et Maria Doyle dans l'équipe de Lara Fabian ; Antoine Delie, Antony Trice et Ifé chez Marc Lavoine ; Toni, Terence et Tom du côté de Lara Fabian ; et Baby J, Abi et Verushka, de la team Pascal Obispo.