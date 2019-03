Denis Brogniart amaigri dans Koh-Lanta : l'animateur, victime d'un virus, avait une doublure en cas de besoin

Les téléspectateurs se passionnent autant pour le parcours des aventuriers que pour ses interventions. Car Denis Brogniart est indissociable de "Koh-Lanta", programme phare de TF1 qu'il anime depuis 2002 et qui a lancé ce vendredi avec succès sa nouvelle saison intitulée "La Guerre des chefs". Rien d'étonnant alors à ce que certains se soient inquiétés pour l'animateur en le découvrant très amaigri à l'écran. De quoi susciter une réaction du principal intéressé le lendemain dans les colonnes du Parisien. "Tout va très bien", assure au journal celui qui a "retrouvé son poids de forme".





Que s'est-il donc passé à l'automne dernier ? Denis Brogniart évoque "un virus lié à une infection qui [l'a] mis sur le flanc avec beaucoup de fièvre". "Quand on a beaucoup de fièvre, on ne mange pas et donc on maigrit", poursuit-il, ajoutant ne pas vouloir en dire plus car il n'en sait lui-même pas plus.