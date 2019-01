"Infidèle" : saviez-vous qu'à l'origine, la série de TF1 avait une tout autre fin ?

Voilà, c'est fini. "Infidèle" a tiré sa révérence ce lundi soir sur TF1 face à 5 millions de téléspectateurs (soit 23,4 % du public) qui ont assisté au dénouement de ce thriller sentimental emmené par Claire Keim et Jonathan Zaccaï. Au terme de six épisodes d'une grande intensité, Emma et Mattéo finissent donc par se séparer, ce dernier ayant préféré refaire sa vie avec sa maîtresse Candice, enceinte de leur enfant. Dans la dernière scène, on retrouve Emma accompagnée de son fils et de sa petite amie dans un restaurant au bord de la mer. Au loin, elle aperçoit Mattéo et Candice très enceinte qui, en la voyant, décident de faire demi-tour et de quitter l'établissement.

Bouleversée par ce rôle qui l'a prise au tripes, Claire Keim a confié que dans le scénario original, le dénouement était différent. "Il se passait un truc violent. Elle prenait la glace avec ses enfants (…), il arrive avec Candice enceinte. Elle décroche son regard, Candice fait un malaise et elle s'effondre. Elle la regarde tomber. Quelqu'un arrive et dis 'Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ?". Elle se remet au fond de la chaise et elle regarde la mer. C'était d'une violence !", a raconté la comédienne à Télé-Loisirs.