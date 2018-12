Pourquoi Jean-Luc Lemoine a-t-il quitté C8 ? Cyril Hanouna livre une version qui étonne l'intéressé

Ils n'ont pas la même version des faits. Le 14 décembre dernier, Jean-Luc Lemoine annonçait sur son compte Instagram qu'il quittait C8, où il animait depuis la rentrée "TPMP refait la semaine" en prime time le vendredi. Un départ brutal dont il ne donnait pas les raisons. Ce mardi, dans la rubrique de "Touche pas à mon poste" intitulée "Rien que la vérité", Cyril Hanouna est revenu sur le départ surprise de son ancien chroniqueur en compagnie de Gérald-Brice Viret, le directeur général des antennes du groupe Canal+, et de Franck Appietto, directeur général de C8. "Pour nous, il n’a pas quitté la chaîne, ont-ils expliqué. La réalité c'est qu’il avait un contrat qui se finissait le 31 décembre chez vous Cyril, chez H2O. Aujourd’hui, on est en pourparlers pour voir s’il rebondit sur C8 et si effectivement il fera un retour".