Qui est Marie-Sophie Lacarrau, la journaliste qui succédera à Jean-Pierre Pernaut au 13H de TF1 ?

C'est une femme qui prendra la succession de Jean-Pierre Pernaut. Le présentateur historique du 13H de TF1 cèdera son fauteuil à Marie-Sophie Lacarrau, l'actuelle présentatrice des informations de la mi-journée sur France 2. "C’est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre la rédaction de TF1 et de succéder à Jean-Pierre Pernaut. Je remercie Gilles Pélisson et Thierry Thuillier de leur confiance et j’ai hâte de me mettre au travail avec l’équipe du 13 heures. Je remercie aussi la rédaction de France 2 et France Télévisions pour ces quatre dernières belles années", s'est réjouie la journaliste qui prendra ses fonctions le 4 janvier prochain.