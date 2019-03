Des fans français de Michael Jackson portent plainte contre les deux accusateurs de "Leaving Neverland"

Attention fans en colère ! RTL a révélé ce vendredi que trois associations d’admirateurs français de Michael Jackson - Michael Jackson Community, MJ Street et On the line - venaient d’assigner en justice Wade Robson et James Safechuck, les deux hommes qui accusent le chanteur de les avoir violés lorsqu’ils étaient enfants, dans le documentaire "Leaving Neverland", qui sera diffusé le 21 mars sur M6. Elles les accusent notamment d’"atteinte à la mémoire d’un mort".





"On est face à un documentaire unilatéral qui ne donne la parole qu'à un seul camp qui s'est ligué contre Michael Jackson et qui l'attaque", a expliqué à la station Richard Lecoq, le patron de MJ Street. "C'est surtout partir du principe que le principal intéressé n'est plus là pour se défendre, donc on veut marquer le coup et faire comprendre qu'il y a quand même toute une politique à charge contre Michael Jackson."