"Des sévices et des humiliations d’une rare violence" : Alexandre Moix, le frère de Yann, l'accuse d'être son "bourreau"

Alexandre Moix, quatre ans plus jeune que Yann, n’apparaît jamais dans "Orléans". Comme s’il n’existait pas. POurtant, ce que le cadet reproche à l'aîné est terrible : "Tentative de défenestration du premier étage et de noyade dans la cuvette des toilettes quand j'avais 2 ans, passages à tabac récurrents dès que nos parents s'absentaient, destruction systématique de mes nouveaux jouets, jeux, maquettes, matériel de sport, souillage et appropriation de mes livres."





"Je ne compte plus les matins où, pris d'une colère terrible, aussi soudaine qu'incontrôlable, il envoyait valser, sans autre raison que ma seule présence, la table du petit-déjeuner à l'autre bout de la cuisine", raconte Alexandre Moix. "Je me souviens comme si c'était hier de ce jour où, m'attrapant violemment la main, il me la coinça de toutes ses forces entre les persiennes métalliques de notre chambre et les referma sur mes phalanges. La douleur fut si intense que j'en tombais dans les pommes. Le lendemain, j'avais perdu tous les ongles. J'avais 10 ans."