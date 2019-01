Destination Eurovision" : et si Seemone représentait la France ?

Dans une interview à Télé Loisirs, elle explique être "née avec une malformation vocale qui est héréditaire". "Une de mes cordes vocales est coupées en deux mais pas entièrement. C'est pas très glamour (...). C'est plutôt une chance aujourd'hui, que j'ai réussi à travailler et à maîtriser", reconnaît-elle. Sur sa chaîne YouTube, celle qui a pris en pseudo le surnom qu'on lui a donné au lycée a publié deux autres chansons originales l'an dernier. Un en anglais et un autre en français, à la fois suaves et entêtants. On craque pour le très pop anglaise "Nightbird" qui rappelle Alice Merton et KT Tunstall. Et qu'on aurait bien vu filer à l'Eurovision.