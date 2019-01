"Destination Eurovision" : les internautes charmés par le "Roi" Bilal Hassani, un peu moins par Christophe Willem et André Manoukian

La tornade Bilal Hassani a tout balayé sur son passage. Si Twitter avait déjà pris fait et cause pour le chanteur de 19 ans, il a été lui-même le premier surpris de son résultat, samedi 12 janvier, lors de la première demi-finale de "Destination Eurovision" diffusée sur France 2. Le jeune homme a ravi absolument tous les suffrages, que ce soit ceux des quatre juges internationaux et ceux du public, se hissant à la première place du classement devant Chimène Badi. Sa réaction ? Un timide "what?" de surprise suivi de chaudes larmes.