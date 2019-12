Un musée Johnny Hallyday à Paris ? Laeticia est pour et propose même d'apporter le contenu

Une place à Toulouse, un statue en Ardèche (à Viviers) et bientôt un musée à Paris ? Laeticia Hallyday, la veuve de Johnny, "adorerait" voir s'ouvrir à Paris un musée à la mémoire du chanteur, dont elle pourrait apporter le "contenu", dit-elle dans une interview au Journal du Dimanche. A quelques jours du deuxième anniversaire de la mort du rockeur, enterré sur l'île caribéenne de Saint-Barth, sa veuve relève que "c'est très loin" pour ses admirateurs.

"Et si Paris lui consacrait un lieu pour que les fans puissent aller écouter sa musique, voir et toucher des choses ?", interroge-t-elle, soulignant qu'elle "adorerait" qu'il y ait un vrai musée. "J'ai le contenu", souligne-t-elle, précisant avoir "précieusement gardé tout ce qu’il m’a confié pendant des années" et avoir "même racheté des choses à des fans, car lui ne gardait rien, il donnait tout. (...) Il y a toute la carrière de mon mari, tout est répertorié".