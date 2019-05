Deux séries renouvelées à la télévision !

Deux séries américaines cultes seront à nouveau diffusées sur les écrans après 2020, il s'agit d'"Amour, gloire et beauté" et "Les feux de l'amour". Cette dernière a commencé le 26 mars 1973 sur la chaîne CBS et le 16 août 1989 sur TF1. Il y aura des épisodes disponibles pour nous jusqu'en 2023. Puis, "Amour, gloire et beauté" est un dérivé des "Feux de l'amour". Elle compte 8 090 épisodes et est apparue à la télévision depuis 1989. La plus forte audience pour ces deux feuilletons, en dehors des États-Unis, c'est dans l'Hexagone.



