Différent, vraiment ? On a regardé le premier journal du "Média"

Le plateau a des faux airs de celui de feu "Le Supplément" de Canal +, avec ses tables et chaises hautes et un public au second plan. Visuellement, le journal du "Média" est aussi qualitatif que ceux diffusés sur les antennes des chaînes télévisés. A chaque rubrique son générique, et entre chaque news, une petite musique venue rythmer une énumération d'informations face caméra avec cependant souvent trop peu d'images d'illustrations. Une réussite technique qui n'a souffert d'aucun souci de connexion de notre côté.