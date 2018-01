Différent, vraiment ? On a regardé le premier journal du "Média"

Des titres et plusieurs manières de traiter l'actualité s'enchaînent. On commence par "L'Actu". Consacrée aux "news", il s'agit d'un condensé de brèves, qui parle de la nouvelle plateforme de voeux pour les lycéens, de la condamnation du patron de Radio France, de la candidature de Delphine Batho à la présidence du PS ou encore des derniers attentats à Bagdad. On goûte à des piques par-ci par-là, contre cet "engagement du président qui est tombé à l'eau aujourd'hui" sur l'indépendance du parquet. "Il nous paraît utile de rappeler que les habitants des pays musulmans sont les premières victimes du terrorisme islamiste dans le monde", lance encore Aude Rossigneux.





Une partie plus magazine s'ouvre ensuite, avec un sujet sur les inégalités salariales en France dans lequel n'intervient que la secrétaire générale adjointe de la CGT. La rubrique "Un pas de côté" est consacrée à l'Iran avec un décryptage d'un correspondant à Beyrouth sur la situation. "Droit de suite" évoque l'errance des exilés à la frontière italo-française avec là encore, un seul intervenant et pas de contre-poids. Puis vient Bruno Gaccio, l'ancienne plume des Guignols, dont on n'a pas bien saisi la présence, si ce n'est pour détailler ce qu'il attendait du "Média". Une séquence finale encore une fois sans images d'illustration, venue rallonger encore un peu l'impression de longueur.





Samedi, "Le Média" passera un nouveau test : celui du documentaire, avec un reportage consacré à Calais.