"Dirty John" : la série phénomène de Netflix va vous faire passer une mortelle Saint-Valentin

Alors pour incarner cette Madame tout le monde version bling bling, les producteurs ont fait confiance à une actrice bien connue des téléspectateurs outre-Atlantique. La seule, sans doute, à pouvoir embrasser un personnage à la fois en pleine possession de ses moyens et totalement apeuré. Vue dans la première saison d'"American Horror Story", dans "Friday Night Lights" et plus récemment dans "Nashville", l'actrice américaine de 51 ans joue les fausses ingénues comme personne. Sa prestation a été saluée d'une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice et on ne serait pas étonné de la retrouver aux Emmy Awards à la rentrée. Face à elle, Eric Bana est impeccable. On a tellement envie de le croire alors que pourtant...

Son couple presque parfait vient rappeler, plus que jamais, qu'il faut se méfier des apparences.