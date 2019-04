Disney débarque sur le marché du streaming avec le lancement de sa plateforme Disney+ fin 2019

Le film "Captain Marvel" actuellement en salles sera disponible en exclusivité dès le lancement, ont ajouté les responsables du groupe. La plateforme proposera aussi des contenus originaux, notamment une série Marvel, a-t-il été précisé. Disney a finalisé fin mars l'acquisition des studios Fox, fondés en 1935 à Los Angeles, et d'autres actifs du groupe de Rupert Murdoch, dont les chaînes de télévision FX et National Geographic. Le marché du streaming - dominé par Netflix et ses 140 millions d'abonnés - est le passage désormais incontournable pour les groupes de médias et technologiques.