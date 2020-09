VIDÉO - "Gims" sur Netflix : le chanteur comme vous ne l'avez jamais vu

Tout le monde connaît ses chansons et ses célèbres lunettes noires. Mais qui est l'homme qui se cache derrière Gims ? Netflix tente de percer le mystère avec un documentaire qui retrace le parcours de l'un des artistes les plus populaires de France. Car derrière les paillettes et côté bling bling revendiqué du personnage se cache en réalité un gros bosseur qui vient de loin. De très loin même. "C'est très compliqué de me mettre dans une case", admet d'emblée celui avec qui on embarque pour un voyage qui nous mènera du Congo au Stade de France.

De son vrai nom Gandi Djuna, Gims a une enfance digne d'un scénario hollywoodien. Né à Kinshasa au Congo le 6 mai 1986, il n'a que 2 ans lorsque ses parents fuient le pays dirigé d'une main de fer par Mobutu pour se réfugier en France. "C'était une question de vie ou de mort", raconte Gims. Une fois à Paris, la vie n'est pas très douce pour le petit garçon, placé par l'Aide sociale à l'enfance dans un pensionnat, avant de se retrouver dans des squats avec sa famille. "Mes parents n'avaient pas de travail, pas de papiers, c'était une vraie aventure", se souvient-il en nous entraînant dans la rue où il a vécu. "Il n'y avait pas de douche pas, de chambre. On se lavait dans un seau. Il y avait aussi beaucoup de drogués".