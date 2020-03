Dylan et Ronan Farrow scandalisés par la sortie des mémoires de Woody Allen

Le livre s'appelle "A propos of nothing" ("A propos de rien"). Mais il fait déjà du bruit. Lundi 2 mars, l'éditeur Grand Central Publishing a annoncé qu'il allait publier les mémoires de Woody Allen le 7 avril prochain. Comme le précise l'AFP, selon la maison d'édition, "A propos of Nothing" est "un récit exhaustif de la vie de Woody Allen, à la fois personnelle et professionnelle". Une nouvelle qui a fait bondir Ronan et Dylan Farrow, les enfants adoptifs du metteur en scène new-yorkais. Agée de 34 ans, Dylan Farrow accuse en effet son père de l'avoir sexuellement agressée quand elle avait 7 ans.

Ronan Farrow a critiqué avec virulence mardi 3 mars l'annonce de la publication prochaine des mémoires du réalisateur américain. D'abord parce qu'il a découvert que la maison d'édition qui publiait les mémoires était la même que celle chez qui il avait publié son livre-enquête après ses révélations sur Harvey Weinstein. "Hachette n'a pas procédé à des vérifications quant au contenu de ce livre", a affirmé le fils de Woody Allen, qui a pris ses distances depuis longtemps avec son père. Il soutient que l'éditeur n'a pas contacté sa sœur Dylan pour comparer sa version à celle de son père adoptif. "Cela démontre un manque d'éthique et de compassion pour les victimes d'agressions sexuelles", a-t-il déploré sur son compte Twitter.